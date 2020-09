Dell va supprimer des emplois. C’est ce qu’a annoncé le directeur d’exploitation de l’entreprise Jeff Clarke lors d’une réunion avec les salariés lundi. Il n’a pas indiqué le nombre de postes supprimés mais a précisé que les réductions d’effectifs ne se limiteraient pas à une équipe ou à une division particulière de Dell rapporte Bloomberg.

« Nous évaluons notre activité pour nous assurer que nous avons le bon nombre de salariés dans les bons rôles et dans les domaines où les clients ont le plus besoin de nous », a déclaré un porte-parole de la société dans un communiqué. « Nous abordons notre structure de coûts pour nous assurer que nous sommes aussi compétitifs que nous devrions l’être actuellement et pour les opportunités futures. » Il a ajouté « qu’il n’y avait rien de routinier dans l’environnement actuel ».

Cette décision intervient après que la firme texane ait mis en application en mai dernier certaines mesures destinées à réduire les coûts comme le gel des rémunérations, la suppression des primes et des promotions et la suspension de la contribution de l’entreprise au plan d’épargne retraite par capitalisation.

Au cours du dernier trimestre la firme de Round Rock a généré un chiffre d’affaires stable de 21,9 milliards de dollars et un bénéfice net GAAP en baisse sur un an de 45% à 182 millions de dollars. Notamment dopé par les commandes d’ordinateurs portables Latitude pour le télétravail, le chiffre d’affaires du Client Solutions Group (PC, périphériques, tablettes, imprimantes..) avait augmenté de 2% à 11,1 milliards de dollars. En revanche, les revenus de l’Infrastructure Solutions Group (ISG) avaient chuté de 8% pour atteindre 7,6 milliards de dollars.

Jeff Clarke a par ailleurs annoncé au personnel que le plan de travail à distance avait été déployé dans le monde entier. Une fois la pandémie, finie les salariés pourront poursuivre le télétravail autant de jours par semaine qu’ils le souhaitent avec l’accord de leur direction. Le dirigeant a ajouté que la société n’envisageait aucun ajustement des rémunérations en conséquence « pour le moment » mais que les télétravailleurs se verraient accorder une allocation unique de 400 dollars pour équiper leur domicile.