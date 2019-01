ESN spécialisée dans la mise en œuvre de solutions à valeur ajoutée autour notamment des environnements SAP et Microsoft, Delaware France fait évoluer son offre de support et de maintenance au sein de son centre de services de Nantes et va recruter plus de 20 collaborateurs.

Le centre de support nantais est un maillon important du groupe. Disponible 24h/24 et 7j/7, il est exécuté intégralement en France par des équipes locales. Il a pour mission de piloter et monitorer les activités des flux entrants et sortants des systèmes d’information des clients, de faire évoluer les configurations existantes et d’identifier d’éventuels problèmes et de les résoudre rapidement. Les collaborateurs interviennent sur de nombreux domaines comme la gestion des droits d’accès, la TMA, TME, la gestion des environnements hébergés et gérés par Delaware.

Tous les consultants du centre de support sont certifiés sur les technologies utilisées par les clients.

Dans ce contexte, l’ESN recrute différents profils :

– Consultant technique (connaissance Hana, Azure)

– Pilote applicatif

– Analyste développeur (Abap, Fiori, SCP)

– Technico-fonctionnel SAP ECC

« Notre activité support nous permet de faire la différence et d’offrir une réelle qualité de service à nos clients. Réalisée depuis notre centre de support de Nantes, nous offrons toutes les garanties à nos clients en leur permettant de s’appuyer sur des systèmes toujours disponibles et sécurisés. Nous souhaitons fortement faire évoluer nos équipes en intégrant des collaborateurs motivés et désireux de travailler avec nous sur le long terme », affirme dans un communiqué Véronique Renaudin, en charge du pilotage applicatif chez Delaware France