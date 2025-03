delaware se positionne comme partenaire des professionnels de l’agroalimentaire pour les accompagner efficacement dans leur transformation digitale en leur permettant de s’appuyer sur des processus de gestion éprouvés et répondant à leurs contraintes sectorielles.

Un package préconfiguré : FAST-FoodTM by delaware

Les solutions FAST sont une innovation unique de delaware, créées grâce à l’expertise métier de ses consultants, combinant des années d’expérience et une forte implication auprès des clients du secteur agroalimentaire. Conçues pour répondre aux défis de ce secteur en constante évolution, ces solutions offrent aux entreprises la possibilité de développer leur croissance et d’atteindre rapidement leurs objectifs.

Présentée à l’occasion de la nouvelle édition du CFIA où delaware sera exposant (stand 2-E41), l’offre FAST-Food™, basée sur la technologie SAP S/4HANA est contextualisée au secteur agroalimentaire et couvre la totalité des besoins essentiels tels que : la gestion des fournisseurs et de la chaîne d’approvisionnement, l’optimisation de la planification, de la gestion et du pilotage précis de la production, la gestion budgétaire, le suivi des coûts et le calcul des marges, le suivi des clients et de la commercialisation ou encore l’optimisation des activités logistiques et la gestion de l’entreposage.

À noter également que différentes applications complémentaires peuvent aisément être connectées à la solution FAST-Food™ pour répondre à des besoins spécifiques comme la gestion de la traçabilité des matières gérées en silos, la gestion des recettes avec le calcul du nutriscore, mais aussi l’optimisation de l’utilisation des produits à DLC avec la gestion des contrats date pour réduire ainsi le gaspillage alimentaire. Enfin, il sera également possible de prendre en compte des sujets liés à la durabilité et à la RSE comme le calcul des émissions Scope 3 et la mise en œuvre de mesures efficaces pour contribuer à la diminution du bilan carbone.

L’offre FAST-Food™ permet donc d’accéder à différents bénéfices concrets :

Optimiser ses activités avec fluidité en adoptant les meilleures pratiques et standards du secteur alimentaire.

Prendre des décisions éclairées en temps réel grâce à l’analytique embarquée.

Profiter d’un système constamment enrichi par les dernières innovations pour piloter ses opérations de manière optimale.

Choisir l’accélérateur FAST-Food pour exploiter toute la puissance de SAP S/4HANA, simplifier et automatiser ses processus, et ainsi créer encore plus de valeur.

Une combinaison d’expertise à forte valeur ajoutée

Aymeric Fosset, Associé delaware « Nous sommes fiers de présenter notre offre FAST-Food qui découle de notre partenariat historique avec SAP. Cette offre clé en main permet à nos clients de l’industrie agroalimentaire de piloter efficacement leurs processus de gestion en prenant en compte aisément leurs contraintes métier. »

« Dans un contexte de défis croissants, les industriels de l’agroalimentaire doivent repenser leurs priorités stratégiques pour assurer leur développement tout en limitant les impacts des perturbations actuelles. Cela implique d’atteindre une taille critique sur de nouveaux marchés, d’améliorer l’excellence opérationnelle et de renforcer l’engagement sur les critères ESG. La valorisation des données, la maîtrise des coûts et l’adoption d’un modèle opérationnel responsable et résilient sont essentielles pour réussir dans ce nouveau paradigme. Face à ces enjeux critiques, la présence au CFIA témoigne de l’engagement de SAP à accompagner l’évolution du secteur agroalimentaire. » Lahcen Binoumar : Head of Corporate, SAP France