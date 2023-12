Lenovo vous propose avec TruScale l’expérience d’une offre as-a-Service de type Cloud avec sécurité et contrôle sur site.

Cette infrastructure-as-a-Service combine la rapidité et l’évolutivité de l’informatique cloud avec la souveraineté des données et la confidentialité d’un Data Center sur site, le tout dans le cadre d’un modèle sans risque et transparent.

Faites évoluer plus facilement les capacités en matériel, logiciels et support informatiques en fonction de l’évolution rapide des besoins de vos clients.