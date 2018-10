Charles Wang, le cofondateur de Computer Associates – désormais CA Technologies – est décédé d’un cancer du poumon à l’âge de 74 ans dimanche 21 octobre dans sa résidence d’Oyster Bay (Etat de New-York).

Né à Shangaï, il rejoignit le quartier du Queens à New York avec ses parents lorsqu’il avait 8 ans. Brillant élève il étudia notamment à l’université de Columbia où il rencontra Russel Artzt avec qui il rejoignit Standard Data. En 1976 les deux hommes, profitant de la pression réglementaire qui pesait sur IBM pour diviser son activité entre vente de matériel et logiciels et services support, pression qui développèrent des logiciels pour mainframes. Ils obtinrent ensuite les droits de distribution pour la vente en Amérique du Nord de CA-Sort, un programme utilitaire de tri / fusion / copie et gestion des données développé par la société suisse Computer Associates. Ils s’associèrent ensuite avec les dirigeants de cette dernière pour fonder Computer Associates International et entrer sur le marché avec leurs propres produits et CA-Sort qui connut un rapide succès sous la houlette de Charles Wang, propulsé CEO de l’entreprise. Ce dernier entreprit une politique d’acquisitions et mit en place un politique de recrutement rigoureuse qui permit à CA de grossir rapidement et de rejoindre le Nasdaq en 1987. En 1989 la société fut la première après Microsoft à atteindre le milliard de chiffre d’affaires.

Charles Wang était connu pour installer les membres de sa famille aux postes clés, il plaça ainsi un de ses frères à la présidence et à la direction de l’exploitation, et son épouse à la direction technique.

En 2000, une action collective d’actionnaires visa Charles Wang, Russel Artzt et Sanjay Kumar, le président d’alors, accusés d’avoir comptabilisé à tort 2,5 milliards de dollars de recettes pour les exercices fiscaux 1997, 1998, 1999 et 2000 afin de gonfler le cours de l’action, leur permettant ainsi de bénéficier de stock options attribuées en 1995.

Quatre autres recours ont été entreprise contre le CEO de CA. Dans les cinq affaires celui-ci fut blanchi.

Il démissionna de son poste de CEO en 2000 et quitta la présidence du conseil d’administration en 2004.

Il est également connu pour ses œuvres philanthropiques et sa passion pour le hockey. Il a ainsi créé la Fondation Charles B. Wang, qui a versé des millions de dollars à des œuvres caritatives. Il a par ailleurs contrôlé de 2001 à 2016 le club de hockey sur glace des New York Islanders.

Il plonge dans le deuil son épouse, ses trois enfants, ses trois petits-enfants, sa mère et ses deux frères.