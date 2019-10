Profitant de sa convention partenaires les 3 et 4 octobre au Domaine des Fontaines à Chantilly, Datacore a distingué ses partenaires les plus impliquéssur la période juillet 2018 à juin 2019 lors d’une cérémonie de remise d’awards. Huit partenaires français ont été récompensés dans quatre catégories, soit un partenaire pour la région Nord de la France et un partenaire pour la région Sud dans chaque catégorie.

Le prix du meilleur partenaire (best partner award) a été attribué à Axians (pour le Nord) et au limougeaud Integra Systems (pour le Sud), un intégrateur spécialisé dans les infrastructures résilientes pour les datacenters. Le prix du meilleur partenaire récompense le partenaire ayant enregistré le plus gros chiffre d’affaires sur les produits Datacore. À noter qu’Axians obtient le prix pour la deuxième année consécutive, alors que c’est Monaco Digital qui avait été décerné l’année dernière pour la région Sud.

Le prix du meilleur partenaire technologique (best technology partner award), qui distingue les partenaires ayant le plus grand nombre de consultants certifiés et ayant la plus grande capacité à déployer les solutions Datacore, est revenu à l’altoséquanais RSM Consulting et au lyonnais Comaxess.

Le prix de la meilleure réalisation (best achievement award), récompensant les partenaires gold qui dépassé leurs objectifs de déclenchement de leurs marges arrières, a été remis au nantais Data 7 et à l’Auvergnat Abicom.

Enfin, le prix honneur (Honorary award), qui récompense les partenaires ayant produit des efforts particuliers, a été décerné à Prodware, pour le nombre de ses projets détectés, et à Monaco Digital, pour sa fidélité.