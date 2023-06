Parce qu’il demeure très compliqué de définir par avance la valeur d’une donnée, et par conséquent de choisir celle qui pourra être supprimée sans conséquence, son volume en entreprise augmente mécaniquement. Avec le multicloud, s’ajoutent (outre de nouveaux volumes et de nouveaux formats) des problématiques de conformité, de sécurité et de synchronisation. En d’autres termes, le besoin de centralisation et de gestion homogène se fait de plus en plus fort.

Une gestion unique poursuit de nombreux objectifs : réduire les surfaces d’attaque en maîtrisant les accès (un enjeu particulièrement sensible ces dernières années et qui le sera encore longtemps), garantir performances et disponibilité, réduire massivement les coûts.

Pour atteindre la centralisation, il faut pouvoir s’appuyer sur des solutions performantes et parfaitement paramétrées. Dans ce contexte, il est nécessaire d’établir un audit du capital des données de l’entreprise, d’assurer le suivi technique et de veiller à l’adaptation des moyens dans la durée, ceci afin de garantir les bonnes solutions, associées aux bons usages, sans risque de dérive informatique.

Vers de multiples cas d’usage

La vision unique des volumes de données gérées et les technologies associées, quelles que soient les solutions, Cloud et/ou sur site, exploitées par l’entreprise, ouvrent la voie à des cas d’usages d’une grande variété. En voici un exemple :

Pour un DPO travaillant de concert avec son RSSI, la consolidation de la vision des données détenues par l’entreprise est le point de départ d’une conformité exigeante et réussie, au même titre que l’ensemble des mesures de protection qui auront été définies. Cette visibilité consolidée participe également de la mise en œuvre de plans de sauvegarde et de PRA/PCA, toujours et encore l’ultime rempart à la perte de ses données.

Opérationnellement, une gestion unique devient un indispensable dans le voyage vers le Cloud et le multicloud. Elle affranchit les administrateurs des multiples formations liées aux spécificités de chaque Cloud provider, libère l’entreprise de certains choix technologiques contraints et offre plus de latitude, en cas de besoin, pour rapatrier sur site les données utiles.

Contenir, exposer et protéger sont donc des piliers centraux pour maîtriser le risque de dispersion de la donnée dans le multicloud.

Par Patrick DUFOUR chez Stordata