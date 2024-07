Dassault Systèmes et Mistral AI ont annoncé lundi un partenariat stratégique ouvrant la voie à une offre souveraine d’intelligence artificielle générative dans le cloud. Selon leur communiqué, les deux acteurs français entendent « apporter aux différentes industries toute la puissance d’une intelligence artificielle de pointe dans un environnement de confiance ».

Spécialiste de la conception 3D et des environnements virtuels, Dassault Systèmes apporte son expertise en jumeaux virtuels , ainsi que l’infrastructure cloud de sa filiale Outscale. Mistral AI met dans la balance ses grands modèles de langage, notamment son modèle avancé pour les entreprises Mistral Large. La startup, valorisée 6 milliards d’euros suite à une levée de 600 millions d’euros en juin, avait d’abord noué des accords de distribution avec les trois grands hyperscalers AWS, Microsoft Azure et Google Cloud.

La première concrétisation de l’accord sera une nouvelle offre Outscale baptisée « Large Language Models as a Service » (LMaaS). « Cette solution permet aux grands modèles de langage commerciaux de Mistral AI de se conformer aux normes de sécurité et de conformité les plus strictes, dont SecNumCloud », précise l’éditeur.

Plus globalement, Dassault Systèmes veut proposer à ses 350 000 clients industriels des « expériences génératives », qui permettraient de « révéler et parcourir en quelques secondes de vastes univers de connaissances et de savoir-faire industriels. »

« Nous poursuivons notre démarche en vue de réinventer les industries au niveau mondial grâce à des jumeaux virtuels alimentés par l’IA », commente Florence Hu-Aubigny, Directrice Générale Adjointe, Recherche et Développement chez Dassault Systèmes. « Le partenariat avec Mistral AI, nous permettra d’offrir des expériences génératives fiables, en proposant une combinaison unique de modélisation scientifique, de simulation et d’IA — et notamment des grands modèles de langage — au sein d’un environnement souverain avec Outscale. »