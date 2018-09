L’éditeur de solutions de cybersécurité Darktrace annonce avoir levé 50 millions de dollars à l’occasion d’un nouveau tour de table mené par la société de capital-investissement européenne Vitruvian Partners, ce qui valorise la société à 1,65 milliard de dollars. La levée de fonds de série E incluait également les investisseurs actuels : le fonds new yorkais KKR & Co ainsi que l’investisseur californien spécialisé dans les entreprises de cybersécurité TenEleven Ventures. Fondé en 2013, Darktrace a collecté un total de 229 millions de dollars à ce jour.

La directrice générale, Nicole Eagan, a déclaré à Reuters que l’argent fraîchement levé sera utilisé pour recruter de nouveaux collaborateurs. L’éditeur emploie actuellement 750 personnes et prévoit de terminer l’exercice 2019 avec 1.000 employés. Elle a ajouté que la société n’envisageait pas d’introduction en bourse, ni d’acquisitions pour le moment.

Darktrace se différencie des autres spécialistes de la cybersécurité par l’utilisation d’une technologie avancée d’algorithmes et d’apprentissage machine développée à l’université de Cambridge, afin d’identifier les anomalies du réseau informatique d’une entreprise susceptibles de constituer une attaque. La société utilise par ailleurs sa propre technologie d’intelligence artificielle afin de contrer les cyberattaques basées sur l’IA. « Nous commençons à voir les premiers signes d’un apprentissage machine très rudimentaire utilisé pour ces attaques. Nous estimons qu’au cours des 18 prochains mois, nous verrons de plus en plus d’attaques sophistiquées basées sur l’IA », a précisé la directrice générale.

Darktrace, dont le siège est à Cambridge en Grande-Bretagne et à San Francisco, compte des clients tels que le fabricant de puces Micron Technology, des aéroports internationaux comme celui de Gatwick à Londres ou encore des institutions financières telles qu’AIG.