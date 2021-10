A l’occasion d’IT Partners 2021, Channelnews reçoit deux invités sur son plateau: Catherine Oudot, responsable Channel France pour Kaspersky et Jérémy Finet, directeur général d’Absys Informatique.

Jerémy Finet a souligné à quel point les entreprises se sentaient désormais concernées par la problématique de la cybersécurité. « Les clients ont compris qu’ils étaient eux aussi des cibles ; ils viennent nous voir pour savoir s’ils sont bien protégés ». Catherine Oudot a également confirmé cette prise de conscience des entreprises. « Les entreprises se sentent démunies (…) [Elles] n’ont pas forcément les ressources [pour se protéger correctement] ». De leur côté, les intégrateurs comme Absys Informatique sont de plus en plus nombreux à se transformer en MSP pour fournir à leurs clients des services et un accompagnement plus complet.

Sur le volet formation, Jérémy Finet a expliqué tout l’intérêt de l’e-learning pour ses équipes techniques. L’offre de Kaspersky comprend différents modules, avec différents formats et des durées adaptables.

Vidéo réalisée en partenariat avec la société Kaspersky