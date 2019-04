Malgré les pressions de l’administration Trump et d’autres gouvernements qui estiment que ses matériels sont utilisés pour des activités d’espionnage au profit du gouvernement chinois, Huawei « casse la baraque ». Le premier équipementier mondial a en effet annoncé pour son dernier trimestre un chiffre d’affaires de 179,7 milliards de yuans, soit près de 27 milliards de dollars et une croissance de 39% sur un an révèle Reuters.

L’entreprise chinoise n’a pas publié son bénéfice mais a indiqué que sa marge bénéficiaire nette était d’environ 8% pour le trimestre, chiffre légèrement supérieur à la même période de l’année dernière.

L’activité réseau de Huawei a connu sa première baisse de chiffre d’affaires en 2018. Mais le fondateur d’Huawei Ren Zhengfei avait déclaré dans un entretien accordé à CNBC plus tôt ce mois-ci que les ventes d’équipement réseau avaient augmenté de 15%, tandis que les ventes à la consommation avaient augmenté de plus de 70% au premier trimestre. « Ces chiffres démontrent que nous sommes toujours en croissance et non en recul », avait-il ajouté.

Huawei a par ailleurs annoncé lundi avoir livré 59 millions de smartphones au premier trimestre. Un an plus tôt les livraisons avaient atteint 39,3 millions d’unités selon Strategy Analytics.