L’entreprise de distribution et de services numériques d’origine bordelaise Cheops Technology a publié les résultats de son exercice fiscal 2023-2024 clos le 30 avril dernier. Un exercice marqué par une croissance de 8,25 % de son chiffre d’affaires en France, à 160,4 M€ (contre 148,2 M€ sur l’exercice précédent).

Avec sa nouvelle filiale SolutionData acquise le 1er octobre 2023 et sa filiale suisse DFI Services, son chiffre d’affaires consolidé s’affiche à 190,4 M€, en croissance de 20,4 % par rapport aux 158,1 M€ de 2023. Son résultat net consolidé progresse de 10 % à 8,1 M€. En proforma, en intégrant SolutionData sur douze mois, Cheops Technology porte son chiffre d’affaires à 202,1 M€. Un volume d’activité qu’il atteint avec un an d’avance par rapport aux prévisions de son plan stratégique Horizon 2030.

Cheops Technology revendique désormais 2000 clients, un effectif de plus de 750 salariés, dix points de présence en France et deux en Suisse.

Après avoir lancé une division cybersécurité (Cheops Cyberdéfense) en septembre 2023 dont l’offre phare, une solution de SOC externalisé baptisée CyberPatriot, a déjà conquis une cinquantaine de clients, le groupe a annoncé en juin dernier une nouvelle unité d’affaires « IA et analyse de données », qui a vocation à « créer et déployer des solutions de valorisation des données, de calcul, d’IA prédictive, et des modèles de langages avancés (LLM/SLM) ». Deux nouvelles offres sont d’ores et déjà en préparation pour la fin du premier semestre 2025 : une solution d’automatisation de processus et de prédictibilité (iCod Private AI) et une plateforme de données (iCod DataPlatform).