Le revenu mondial des produits de sécurité s’est élevé à 106,8 milliards de dollars en 2023, soit une augmentation de 15,6 % par rapport à 2022, selon le dernier rapport du cabinet d’études d’IDC.

« Les dépenses en matière de sécurité restent élevées (…) L’émergence de la GenAI contribue d’ailleurs à l’augmentation des budgets consacrés aux offres de sécurité en 2024 », déclare Frank Dickson, en charge des produits de sécurité chez IDC, soulignant la résilience de ce marché en débit des vicissitudes économiques. « L’IA générative génère une pression qui mène à la hausse des budgets de cybersécurité sur deux fronts : d’une part pour sécuriser le développement et l’utilisation des applications GenAI par une organisation, d’autre part pour utiliser les assistants GenAI afin de faire monter en gamme les analystes de sécurité, à la fois en termes d’efficacité et d’efficience ».

La catégorie de produits la plus génératrice en termes de revenus en 2023 était celle de la sécurité des réseaux : 27,4 milliards de dollars. Ensuite, la sécurité des points finaux et l’analyse de la sécurité ont respectivement rapporté 21,6 milliards de dollars et 20,0 milliards de dollars. Quant à la gestion des identités et accès, la sécurité de l’information et des données, et les plateformes de protection des applications natives du cloud (CNAPP), elles ont généré 37,8 milliards de dollars de revenus combinés en 2023.

D’après IDC, la croissance la plus prometteuse est celle des plateformes de protection des applications natives du cloud (31,5%), suivie de celle de la gestion des identités et des accès (21,4%).

En 2023, près des deux tiers des revenus des produits de sécurité étaient liés à des déploiements dans le cloud public, le reste provenant de déploiements sur site et des appliances.

Le top 5 des entreprises du marché en 2023 étaient Microsoft, Palo Alto Networks, Cisco, Gen Digital et Fortinet. Ensemble, leur chiffre d’affaires ont atteint les 28,8 milliards de dollars, soit une part de marché combinée de près de 27%.