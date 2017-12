VMware vient de publier à nouveau des résultats supérieurs aux attentes des analystes. Au cours du 3ème trimestre 2018, clos le 3 novembre dernier, le spécialiste de la virtualisation a engrangé un chiffre d’affaires de 1,98 milliard de dollars, en progression de 11% sur un an. C’est 20 millions de dollars de plus que ce qui était attendu. Cela correspond par ailleurs à la fourchette haute des prévisions de la société.Les revenus provenant des licences grimpent de 14% à 785 millions de dollars. La croissance s’est vérifiée aussi bien aux Etats-Unis qu’à l’international. Quant au bénéfice net GAAP, il bondit de 43% à 443 millions de dollars, soit 1,07 dollar dilué par action. Le bénéfice par action ajusté est de 1,34 dollar, 7 cents au-dessus du consensus.

Pour le trimestre en cours la filiale de Dell EMC prévoit un chiffre d’affaires de 2,4 milliards de dollars. Pour l’ensemble de l’exercice, l’entreprise table sur 7,875 milliards de dollars, un chiffre à comparer aux 7,09 milliards de dollars engrangés au cours de l’exercice précédent.

« A l’issue d’une belle édition de VMworld (ndlr : VMworld Europe s’est déroulé à Barcelone du 5 au 8 novembre), nous sommes enchantés de nos nouveaux produits qui ont été lancés ce trimestre, prouvant notre volonté à innover et à résoudre les problèmes complexes des clients », indique dans un communiqué le CEO de la société, Pat Gelsinger. « Nous sommes très satisfaits de nos résultats du troisième trimestre. Notre stratégie trouve toujours un écho auprès de nos clients qui choisissent et tirent profit de notre large portefeuille de produits et services. » Au cours du trimestre, le spécialiste de la virtualisation a lancé VMware Cloud on AWS, uniquement disponible pour le moment dans la région Ouest des Etats-Unis. Cette offre permet aux clients de basculer leurs charges de travail sous vSphere vers le cloud public d’Amazon. L’éditeur a également annoncé VMware AppDefense, une solution de sécurisation des terminaux du datacenter contôlant si les applications qui s’y trouvent fonctionnent normalement. Enfin, en association avec Pivotal et Cloud, VMware a développé la solution d’orchestration Pivotal Container Service (PKS), une version commerciale de la technologie Cloud Foundry Container Runtime basée sur Kubernetes.