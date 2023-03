Le marseillais Mailinblack recrute 50 partenaires revendeurs pour faire connaitre Cyber Academy, sa plateforme SaaS de formation dédiée à la cybersécurité, sur l’ensemble du territoire français.

Disponible au début de l’été 2023 sur ordinateur et mobile, la nouvelle plateforme complétera Cyber Coach et Phishing Coach, ses solutions de sensibilisation des collaborateur·rice·s qui diffusent et automatisent des simulations d’attaques personnalisées.

Cet outil pédagogique est prévu pour aider les TPE, PME et administrations à renforcer leurs compétences de cybersécurité via cinq modules : la gestion des mots de passe, l’authentification, la sécurité du poste de travail, la gestion des données et les bonnes pratiques de télétravail.

Au-delà de l’élargissement de son réseau de revendeurs MSP, Mailinblack recherche actuellement des consultant·e·s en cybersécurité. Le groupe souhaite également embaucher une dizaine de nouvelles personnes en interne cette année.

Mailinblack revendique à présent 80 collaborateur·rice·s, 18.000 clients et un million d’utilisateur·rice·s.