Le marché des appliances de sécurité se porte bien, tout particulièrement en zone EMEA, avec une croissance à deux chiffres de tout juste 10%, suivie par la région Amériques avec une croissance de 9,4%. Le marché global enregistre une progression annualisée de 5,7% pour atteindre 4,9 Mds$ au second trimestre. Les livraisons de ces appareils sont en hausse de 7,2% à 1,3 millions d’unités.

Tous les segments (gestion unifiée des menaces, gestion du contenu, détection et prévention des intrusions, pare-feu traditionnel et réseau privé virtuel) ont enregistré des résultats positifs au cours du trimestre. Celui qui rassemble gestion unifiée des menaces (Unified Threat Management ou UTM) et pare-feu progresse de 7,2% d’une année sur l’autre.

« Le marché global des appliances de sécurité a connu une croissance saine au deuxième trimestre de 2022 », a commenté Carlo Dávila, directeur de recherche, Worldwide Enterprise Trackers chez IDC. « Les services d’abonnement de sécurité attachés aux plates-formes matérielles renforcent la pertinence de ces appareils dans le cadre des stratégies hybrides pour la sécurisation des environnements IT. »

Au niveau du classement des acteurs, alors qu’au T4 2021 Cisco devançait Palo Alto Networks d’un mouchoir de poche, c’est maintenant ce dernier qui fait la course en tête. Avec 968,1M$, il s’octroie 19,5% de parts de marché devant Cisco (875,6 M$, 17,7%), Fortinet (827,2 M$, 16,7%), Check Point (423,2 M$, 8,5%) et SonicWall (181,3 M$, 3.7%). La part des autres acteurs se tasse à 33,9% contre plus de 45% il y a encore deux trimestres.

Fortinet affiche la meilleure progression pour les revenus (+24,4%), devant Cisco (+16,8%), Palo Alto (+10%) et SonicWall (+5%). Check Point voit lui ses revenus reculer de 0,6% et la baisse est de 6,5% pour les autres acteurs du marché.