Snowflake poursuit sa croissance à trois chiffres. Le spécialiste du data warehouse a en effet enregistré au cours de son deuxième trimestre clos le 31 juillet un chiffre d’affaires de 272,2 millions de dollars, en croissance de 104% sur un an. Après un bond de 122%, les obligations de performance restantes (montant des revenus futurs contractés qui n’ont pas encore été comptabilisés) s’élevaient à 1,5 milliard de dollars. Au 31 juillet, le taux de rétention des revenus nets était de 169%.

La société annonce désormais 4.990 clients au total dont 116 clients avec des revenus produits sur 12 mois supérieurs à 1 million de dollars. La liste des clients comprend 212 entreprises figurant au Fortune 500, dont 18 ont été ajoutées au cours du trimestre,

La conquête de nouveaux clients a toutefois un prix élevé. Les frais de fonctionnement ont plus que doublé pour atteindre 366,2 millions de dollars, faisant grimper la perte nette à 189,7 millions de dollars pour le trimestre, contre une perte de 77,6 millions de dollars un an plus tôt. Le flux de trésorerie ajusté était en revanche positif de 2,8 millions de dollars.

« Snowflake a connu une dynamique continue au deuxième trimestre avec une croissance à trois chiffres du chiffre d’affaires des produits, reflétant la vigueur de la consommation des clients », commente dans un communiqué le président et CEO de Snowflake, Frank Slootman. « Tout en augmentant le taux de rétention des revenus nets à 169 %, nous avons également augmenté l’efficacité de la marge brute et de la marge d’exploitation, tandis que notre flux de trésorerie disponible ajusté était positif pour le troisième trimestre consécutif. »

Pour le troisième trimestre, Snowflake s’attend à un chiffre d’affaires compris entre 280 millions de dollars et 285 millions de dollars, soit une croissance de 89 à 92%. Pour l’ensemble de l’exercice 2022, la société prévoit chiffre d’affaires compris entre 1,06 milliard de dollars et 1,07 milliard de dollars, soit une croissance de 91 à 93%.