Paris, 21 avril 2020 – BlueJeans Network, Inc., fournisseur de solutions cloud de visioconférence, et Crayon, expert de la gestion des actifs logiciels, du cloud et des services de conseil, annoncent la signature d’un accord de partenariat. Le contrat opérationnel depuis ce début d’année porte sur la commercialisation en France de l’ensemble de la gamme des produits de BlueJeans par les équipes dédiées chez Crayon, dont le catalogue s’enrichit de solutions parfaitement complémentaires de produits de collaboration existants.

Ce partenariat s’appuie notamment sur la complémentarité des offres proposées et l’intégration des solutions de BlueJeans à bon nombre d’outils de collaboration populaires, tels que Microsoft Teams et Facebook Workplace, dont Crayon est spécialiste certifié au niveau mondial.

« Société à taille humaine très dynamique et expert de la gestion de patrimoine logiciel en environnement cloud, Crayon est le partenaire idéal pour déployer plus largement nos solutions au sein de grands comptes et plus particulièrement d’entreprises utilisatrices d’une plateforme collaborative. L’ensemble des solutions BlueJeans est désormais accessible à tout organisme public de la région Hauts-de-France via le marché de souscriptions logicielles détenu par Crayon auprès de la centrale d’achat Cap Oise Hauts-de-France, » déclare Matthieu Douvenou, Responsable grands comptes chez BlueJeans.

Avec sa passerelle cloud native, Gateway for Microsoft Teams, BlueJeans assure l’interopérabilité avec des milliers de configurations de système de salle de réunion et garantit ainsi la connectivité aux réunions de Microsoft Teams, l’espace de travail collaboratif basé sur le chat dans Microsoft Office 365, et permet ainsi aux clients de tirer le meilleur de leurs investissements existants.

De plus, l’intégration de BlueJeans à Facebook Workplace offre à la fois la flexibilité du chat et l’efficacité des communications en face à face. Elle permet à n’importe quel utilisateur de lancer instantanément une réunion BlueJeans en ajoutant simplement « @BlueJeans » à son Chat, l’une des fonctionnalités les plus utilisées de Workplace. BlueJeans permet également de diffuser en direct toute réunion ou événement BlueJeans dans les environnements Facebook Live et Facebook Worksplace. Crayon est ainsi en mesure d’aider ses clients à utiliser l’interface utilisateur hautement intuitive de Facebook Workplace et à la combiner avec la robustesse et les fonctionnalités des solutions BlueJeans Meetings et Events.

« L’intégration de BlueJeans à Teams et Workplace sont des atouts considérables pour encore mieux optimiser les retours sur investissement en logiciels de nos clients. La simplicité, l’évolutivité et la sécurité de sa plateforme cloud sont des gages précieux à notre métier de conseil en infrastructure fiable et à forte valeur ajoutée. Avec BlueJeans, nous garantissons à nos clients une expérience de réunion accessible en un clic, sans faille ainsi qu’une expérience d’événement interactif en direct pour un large public. Rapprochées et complémentaires, nos équipes commerciales avancent d’ores et déjà main dans la main pour identifier et concrétiser de nouvelles opportunités commerciales, » commente Laurent Eck, directeur commercial France chez Crayon.