L’association des utilisateur·rice·s SAP francophones organise sa 32ème convention annuelle à Lyon les 5 et 6 octobre prochains autour de la réduction de l’empreinte du numérique.

« Nous avons trois défis majeurs à relever à très court terme : réagir à l’urgence climatique, mieux inclure dans la société toutes les franges de la population qui subissent aujourd’hui la fracture numérique, et enfin, agir pour protéger nos données personnelles et le patrimoine des données de nos entreprises », déclare Gianmaria Perancin, le président de l’USF, dans un communiqué, « ce qui nous confronte à la nécessité de transformer nos modes de vie pour les rendre plus responsables ».

Sera-t-il véritablement question de décroissance ?

« Nous encourageons tous nos membres et partenaires à réfléchir avec nous aux leviers d’action pour favoriser la sobriété numérique dans nos entreprises, et à profiter de notre convention pour échanger sur nos retours d’expérience et bonnes pratiques d’acteurs de la démarche numérique responsable », affirme Gianmaria Perancin.

L’organisation de l’évènement anticipe la venue de 2.600 personnes environ. Elle a prévu 6 conférences plénières et 70 ateliers pour partager des retours d’expérience.

Pour s’inscrire, c’est ici.