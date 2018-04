Constellation ne cache pas son ambition : entrer d’ici 2020 dans le top 50 des ESN en France. Pour s’approcher de cet objectif, le groupe créé en 2016 par son président Etienne Besançon avec l’appui du conglomérat tunisien PGH (Poulina Group Holding), vient en effet de mettre la main sur une nouvelle « étoile » : Inetd Consulting. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées.

Inetd Consulting accompagne les grands groupes et les ETI sur l’ensemble du cycle de vie de la donnée (accès, disponibilité, protection) et la virtualisation en général. Elle a par ailleurs une forte expertise dans le SDS (Software Defined Storage) et le SDD (Software Defined Datacenter). Des positionnements qui lui permettent « d’aborder les enjeux de l’intelligence artificielle en plaçant la donnée au cœur de ses offres » comme le précise Constellation dans un communiqué. La société compte parmi ses clients Thélem Assurances, Dassault Aviation, Météo France, Kiloutou ou encore Chèque Déjeuner.

Les 26 collaborateurs d’Inetd rejoindront Evea Technology, la filiale du groupe spécialisée dans les infrastructures renforcée en début d’année par l’acquisition de l’intégrateur lyonnais AS-PC. Basé à Orléans avec des agences à Paris, Nantes et Lyon, Inetd permet également de consolider la présence du groupe en régions. L’ensemble composé d’Inetd et d’Evea Technology représente plus de 30 millions d’euros de chiffre d’affaires sur le marché des infrastructures pour un effectif d’une soixantaine de personnes. Il sera rebaptisé début juillet à l’issue des dernières opérations juridiques « pour donner un nouvel élan et fédérer les équipes autour d’une marque commune » précise Constellation.

Respectivement directeur commercial et directeur technique d’Inetd, Olivier Sancereau et Olivier Jeannel conserveront leurs fonctions dans le nouvel ensemble. De son côté le PDG de l’intégrateur orléannais, José De Queiros, épaulera l’actuel directeur général d’Evea Technology, Arnault Hugues, en tant que directeur général adjoint. Il est par ailleurs nommé directeur du développement de Constellation avec pour mission le renforcement des alliances au sein de l’écosystème du groupe.