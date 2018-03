Computacenter ouvre un nouveau service desk à Poznan en Pologne. Axé sur l’allemand et les langues d’Europe de l’Est, il offrira du support à partir du mois de juillet. Ce nouveau site devrait apporter davantage de flexibilité au support utilisateurs, et donc un meilleur service aux clients.

« Nous fournissons des services multilingues depuis des années et le site de Poznan a été jugé idéal pour servir nos clients actuels, de la part desquels la demande n’a de cesse d’augmenter, mais aussi nos futurs clients à périmètre international avec une forte présence européenne. Ces nouveaux locaux nous ouvrent les portes à plus de capacités à fournir des services de qualité et à la possibilité de recruter de nouveaux talents », explique dans un communiqué Paul Anderson, responsable Group Managed Services chez Computacenter.

Cela porte à 34 le nombre de sites de service desk du groupe à travers le monde.