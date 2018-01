Après une année 2016 marquée par son retour à la profitabilité, 2017 aura été celle de la reconquête pour Computacenter. À l’issue de son exercice 2017 dont il vient de publier les résultats préliminaires, le géant européen de la distribution et des services IT affiche une progression de 13% de ses revenus en France (en monnaie constante), soit environ 557 M€. En un an, Computacenter a ainsi regagné les deux tiers du chiffre d’affaires perdu au cours des quatre années précédentes. Cette forte traction a été soutenue de manière équilibrée par les services et le négoce, qui progressent respectivement de 15% (à 97 M€) et de 12% (à 460 M€).

Au global, Computacenter affiche une progression de 17% de ses revenus en 2017 en données publiées (soit 548 M£), ce qui porte son chiffre d’affaires à 3,22 milliard de livres.