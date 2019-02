« Le meilleur moyen de bonifier un téléphone durable de type Fairphone ou un PC responsable de type PC Vert, c’est encore de l’insérer dans l’économie de la fonctionnalité ». C’est la profession de foi de Commown, une jeune société qui se présente comme la coopérative de l’électronique responsable. Créée en 2017, Commown – contraction de commun et de l’anglais own (posséder) – est une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) qui a fondé son modèle, non sur la vente de Fairphones ou de PC responsables, mais sur la commercialisation de leur usage.

Les usagers sont ainsi locataires de leurs appareils et ne peuvent pas en devenir propriétaires, y compris à l’issue de leur période d’engagement. En contrepartie, Commown s’engage à maintenir ses appareils en état de fonctionnement en les réparant ou en les remplaçant lorsqu’ils tombent en panne. « D’où l’intérêt de mettre en circulation les appareils les plus réparables et durables possible », expose Adrien Montagut, directeur de la communication et associé de Commown.

Un partenariat est signé début 2018 avec Fairphone, dont les téléphones modulaires sont conçus pour se réparer facilement. Dans les mois qui ont suivi, Commown est également devenu partenaire de trois intégrateurs de PC : le toulousain PC Vert, le suisse Why et le lyonnais M². Des partenaires qui ont tous une vision proche de la sienne en matière d’écoresponsabilité. D’autres partenariats sont à l’étude pour élargir l’offre à d’autres appareils high-tech.

En parallèle, Commown a finalisé deux levées de fonds pour financer l’achat des appareils et finaliser la mise au point des services et des outils opérationnels. La première, qui permet de lever 150 K€, a lieu fin 2017. Elle comprend notamment trois prêts d’Alsace Active, de La Nef et d’un investisseur privé. Un deuxième tour est intervenu au cours de l’été 2018 qui a permis d’obtenir 300 K€ de prêts supplémentaires auprès du Crédit Coopératif, de la Socoden, d’Alsace Active et de La Nef. Un troisième tour de financement est prévu pour ce printemps.

À ce jour, Commown revendique plus de 500 appareils en circulation (dont 450 Fairphones) et une « excellente » satisfaction client. La société, qui tient sa première assemblée générale ces 25 et 26 février, espère multiplier par trois ce chiffre cette année en atteignant 2.000 appareils en circulation. Un parc qui permettrait de supporter les salaires des quatre fondateurs : Elie Assémat (président), Fred Wagner (directeur administratif et financier), Florent Cayré (directeur technique) et Adrien Montagut. À noter que, si elle a remporté ses premiers succès auprès d’une clientèle de particuliers, l’entreprise cherche activement à se développer sur le marché b2b en prospectants entreprises et associations.