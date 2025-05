Plus que jamais, la conformité réglementaire vient bousculer les pratiques des entreprises : NIS2, DORA… Dans ce contexte, les entreprises doivent se doter de nouveaux dispositifs leur permettant de se conformer à la réglementation en vigueur. C’est précisément sur ce point que certaines technologies sont aujourd’hui incontournables pour piloter ses opérations en toute sécurité.

L’IA, un maillon clé à prendre en compte

Concrètement, l’IA contribue à minimiser les erreurs humaines. De manière générale, le compliance recording permet d’assurer la conformité́ des communications des entreprises aux réglementations légales et sectorielles. Il consiste à enregistrer, stocker, analyser et archiver les interactions vocales, vidéo, chat et autres formes de communication au sein des organisations. Son intérêt est à réduire les risques : en conservant des preuves des interactions, l’entreprise peut éviter des amendes, des sanctions ou des pertes d’accréditations.

De plus, au travers de l’IA, les entreprises peuvent automatiser et systématiser la vérification de la conformité́ des conversations par rapport à certains éléments réglementaires donnés ou la suspicion d’infraction de certains échanges. On peut penser à la réglementation PCI-DSS par exemple, qui supervise les paiements par carte bleue en ligne et interdit d’enregistrer un numéro de carte bleue. Il est possible de demander à l’IA de détecter dans tous les enregistrements une suite de chiffres qui correspondrait à un numéro de carte bleue. À partir de là, on peut facilement cibler les risques d’infraction à PCI-DSS.

Parmi les cas d’usages auxquels répond l’IA pour les responsables conformité, citons par exemple :

Vérification que toutes les clauses de non-responsabilité ont été mentionnées

Identification des réclamations des clients

Découvrir les consultations inappropriées

Catégorisation automatique des appels réglementés (par exemple FCA, MiFID II)

Identification des appels contenant des données à caractère personnel

Alerte au risque pour une détection des menaces en temps réel

À travers ces quelques éléments, l’on comprend donc parfaitement en quoi l’IA va être un véritable allié des responsables conformité. Au final, l’IA permet de respecter les réglementations en matière de conformité et d’atténuer les risques en surveillant et en analysant en permanence toutes les données de communication pertinentes.

Par Éric BUHAGIAR, Directeur général d’ASC Technologies