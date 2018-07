Les appareils mobiles (Smartphones, tablettes, ordinateurs portables) sont aujourd’hui omniprésents, dans la sphère privée comme dans le monde professionnel. Ils sont au cœur de la transformation numérique. La mobilité est désormais un enjeu majeur pour les entreprises et leurs collaborateurs qui souhaitent pouvoir accéder à toutes leurs informations tout le temps et partout. Dans ce contexte, le recours au Cloud apparaît comme une voie pertinente pour aller plus vite et mieux répondre à ces challenges.

Être en mesure de profiter au maximum des bénéfices de la mobilité en entreprise revient à répondre à deux questions. L’adoption et l’appropriation des outils nomades par les collaborateurs en premier lieu et la problématique de la sécurité dans un second temps, accentuée par le phénomène du BYOD. Et le nomadisme des collaborateurs d’entreprise va probablement aller en augmentant dans les années à venir.

Selon l’édition 2016 du baromètre du numérique, les usages associés à l’internet mobile sont en plein boom en France. Deux Français sur trois disposent d’un Smartphone, expliquant ainsi l’essor des pratiques depuis un téléphone mobile. Ces nouveaux outils doivent être pris en compte dans l’organisation des entreprises, que ce soit au niveau de l’environnement de travail des collaborateurs, de l’expérience client ou encore de leurs échanges avec leur écosystème.

Répondre aux besoins des travailleurs « sans bureau fixe », le cloud comme solution ?

D’après une étude de l’Ifop sur les cadres menée en 2016, 44% effectuent des déplacements professionnels sur une journée au moins une fois par mois. 22% sont en dehors des locaux de l’entreprise au moins une fois par semaine. Une étude d’ICD prédit que plus de 72% des salariés américains seront mobiles d’ici 2020.

Lors de ces déplacements, les collaborateurs veulent pouvoir consulter sur leurs équipements mobiles les mêmes informations que sur leur poste de travail au sein de l’entreprise. En effet, ne plus être contraints par un bureau fixe leur offre de réels avantages : une plus grande réactivité, plus d’agilité, une productivité accrue, etc.

