Nous vous proposons cette semaine une interview de Laurent Francfort Cloud Architecte chez Crayon.

En effet, après avoir reçu Sylvain Lefeuvre, Directeur commercial chez Crayon pour nous présenter plus en détail l’offre de Crayon à destination des partenaires, nous évoquons cette semaine avec Laurent Francfort l’immense potentiel des plateformes de Cloud Public comme Azure pour les partenaires IT et comment Crayon peut concrètement aider les partenaires à dégager plus de valeur auprès de leurs clients au travers de de ses plateformes.

Il évoque les points suivants :

Quelle est votre perception de la croissance du Cloud Public dans les entreprises ?

Quels sont les atouts d’Azure sur le plan technologique pour l’écosystème partenaire en comparaison des autres fournisseurs de Cloud Public ?

Quels services et quelles compétences apporte Crayon aux partenaires autour d’AZURE ?

Comment Crayon est il organisé pour répondre aux attentes de l’écosystème Partenaires ?

Que présenterez vous autour d’AZURE sur l’IT Partners ?

Pour en savoir plus, vous pourrez rencontrer les équipes de Crayon sur le stand G39 à l’occasion d’IT Partner 2018.

Vidéo réalisée en partenariat avec la société Crayon