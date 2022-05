L’éditeur grenoblois du logiciel Open Source iTop recrute Martin de Laval au poste de responsable partenaires. Dans son nouveau rôle, Martin de Laval aura pour mission de développer de nouveaux partenariats, d’animer le réseau actuel de Combodo et de faire évoluer son programme (technique, support et commercial) pour renforcer les ventes réalisées en indirect, notamment sur les segments grands comptes et à l’international. Le communiqué du spécialiste ITSM et CMBD précise, qu’à ce jour, le volume d’affaires généré par les partenaires s’élève à 30% environ du chiffre d’affaires de l’entreprise.

« Lancé il y a 5 ans, le programme partenaire a permis à Combodo de nouer des relations qualitatives avec 11 intégrateurs », note Martin de Laval. « Ma mission va consister à entretenir et développer la dynamique existante en vue de développer les ventes réalisées via le channel. Notre objectif est de passer la barre des 50% de chiffre d’affaires avec notre réseau indirect ».

Selon lui, Combodo apporte une facilité de paramétrage et peut permettre à ses partenaires de se démarquer en proposant une alternative aux offres ITSM traditionnelles qu’il qualifie de « peu évolutives et complexes à mettre en œuvre ». Et d’ajouter, en ce qui concerne le développement à l’international : « Au-delà des partenariats développés en France, nous sommes en cours de finalisation de nouveaux accords pour nous déployer en Italie et en Amérique du Sud. »

Avant de rejoindre Combodo, Martin de Laval était conseiller commercial indépendant dans le domaine des nouvelles technologies. Il a travaillé pendant cinq ans en tant que technico-commercial au sein du Groupe BSO en Savoie ainsi que deux ans dans l’ESN Genwaves à La Ciotat.