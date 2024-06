La plateforme de gestion de données Cloudera acquiert la plateforme d’intelligence artificielle opérationnelle de Verta. Outre l’achat de la plateforme, Cloudera précise dans un communiqué que « l’équipe Verta » rejoindra le département machine learning de Cloudera, sous la responsabilité de Dipto Chakravarty, directeur général des produits (CPO).

Cloudera, dont le siège se trouve à Santa Clara en Californie, n’a pas précisé le montant de l’acquisition. On ne sait pas non plus combien de personnes de Verta rejoindront Cloudera.

La plateforme hybride et multicloud de Verta est conçue pour accélérer le développement d’applications GenAI. S’appuyant sur des recherches menées au MIT par Manasi Vartak, l’ancien PDG de Verta, puis développée avec Conrado Miranda, son ancien directeur technique, la solution « s’attaque à l’un des principaux obstacles aux déploiements de l’IA. Elle permet aux organisations de construire, rendre opérationnels, surveiller, sécuriser et faire évoluer leurs modèles » dans toute l’entreprise, selon le communiqué.

« La technologie de Verta simplifie la transformation d’ensembles de données privées en applications de génération améliorées par extraction personnalisée (RAG ou Retrieval-Augmented Generation), permettant à tout développeur – quel que soit son niveau d’expertise en apprentissage automatique – de créer et d’optimiser des modèles de langage de grande taille (LLM) prêts à l’emploi », ont indiqué les deux sociétés. « Le catalogue de modèles et les outils de gouvernance de l’IA de Verta iront renforcer les capacités de la plateforme Cloudera ».

« Il s’agit de la première étape d’une stratégie plus vaste, grâce à laquelle nous prévoyons d’étendre notre leadership sur le domaine des données et d’une IA d’entreprise de confiance », ajoute Charles Sansbury, le PDG de Cloudera, dans le communiqué.

Verta a été fondée en avril 2018 et a été soutenue financièrement par Intel Capital, General Catalyst et Sweat Equity Ventures, entre autres. En novembre 2023, la société a lancé son Workbench GenAI pour accélérer le développement d’applications GenAI.

Gérant 25% des données mondiales, Cloudera se targue d’être le seul véritable data lakehouse ouvert et hybride apportant l’analyse et l’IA aux données d’entreprise, sur site et dans de multiples clouds, tout en assurant une gouvernance et une sécurité unifiées. Pour rappel, la société a été acquise en juin 2021 par les fonds d’investissement KKR et Clayton Dubilier & Rice LLC. Sophie Papillon a rejoint Cloudera en septembre 2022 pour diriger les activités de l’entreprise en France et coordonner le développement du réseau de partenaires.