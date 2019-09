Après l’acquisition d’Hortonworks Cloudera avait prévenu : nous allons continuer à perdre de l’argent. Des investissements substantiels pour acquérir de nouveaux clients et commercialiser sa plateforme, les coûts de R&D, la participation au développement de la communauté open source, les dépenses engagées pour la fusion, sans oublier un ralentissement de la demande et de la croissance du marché, une concurrence accrue ou encore une incapacité à capitaliser sur la fusion figuraient parmi les nombreuses causes avancées.

Ces pronostics se vérifient puisque Cloudera annonce pour son deuxième trimestre clos le 31 juillet 2019 un chiffre d’affaires de 196,7 millions de dollars, des revenus tirés des abonnements de 164,1 millions de dollars mais une perte nette de 89,1 millions de dollars, contre un déficit de 29,4 millions de dollars un an auparavant. La perte non-GAAP est de 0,02 dollar par action.

Pour le troisième trimestre, la firme de Palo Alto prévoit des revenus compris entre 187 et 190 millions de dollars. Pour l’ensemble de l’exercice, elle s’attend à un chiffre d’affaires de 765 à 775 millions de dollars.

Bien que mauvais sur le papier, les chiffres du trimestre sont toutefois supérieurs aux attentes. Cloudera tablait en effet sur un chiffre d’affaires compris entre 180 et 183 milliards de dollars et sur une perte non-GAAP de 0,08 à 0,11 dollar par action. « Nous avons mieux exécuté au deuxième trimestre, dépassant les attentes concernant toutes nos mesures financières », se félicite le CEO par intérim, Marty Cole, dans un communiqué.

Pour poursuivre son redressement, l’éditeur compte s’appuyer sur son offre d’analyse et de gestion de données dans le cloud, Cloudera Data Platform, dont une première version a été livrée à un panel de clients en vue d’évaluation.

La société ne compte toutefois pas s’arrêter là puisqu’elle annonce l’acquisition d’Arcadia Data. Les conditions financières de la transaction ne sont pas dévoilées. Fondée en 2012 à Santa Clara, soutenue par Intel Capital, la jeune pousse a développé une plateforme cloud d’informatique décisionnelle et d’analyse en temps réel basée sur l’intelligence artificielle.

Sa technologie ArcEngine, en instance de brevet, permet aux entreprises de générer des informations à partir de magasins de données dans le cloud, d’Apache Kafka et d’Apache Hadoop pour des cas d’utilisation tels la cybersécurité, l’IoT et l’intelligence client. Elle utilise l’apprentissage automatique pour anticiper et pré-calculer les requêtes et les rapports courants.

« Pour réussir, les entreprises doivent transformer des données complexes en informations claires et exploitables. Avec la technologie ArcEngine d’Arcadia, Data Warehouse de Cloudera augmentera considérablement la productivité des utilisateurs professionnels grâce à un accès libre-service amélioré aux données et à des temps de réponse d’analyse plus courts sans augmentation des coûts d’administration », indique Cloudera dans un communiqué.

Arcadia Data était partenaire de Cloudera et d’HortonWorks ainsi que d’IBM, de MapR (acquis cet été par HPE) ou encore de Rackspace.

La technologie d’Arcadia continuera à être proposée sous sa forme actuelle en attendant son intégration dans Cloudera Data Warehouse.