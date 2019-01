La semaine dernière, des rumeurs faisaient état de la vente du spécialiste israélien des sauvegardes et migrations sans pertes de données entre et vers les clouds, CloudEndure, à Amazon Web Services. L’information est aujourd’hui confirmée par la startup sur son site. Selon The Times of Israël, la firme de Jef Bezos a dépensé 250 millions de dollars dans cette opération. « Cette acquisition renforce notre capacité à fournir des solutions innovantes et flexibles de migration, de sauvegarde et de récupération après sinistre », précise CloudEndure. Cette dernière et AWS sont partenaires depuis 2016 (photo). La solution de la startup est par ailleurs compatible avec Google Cloud Platform (GCP), Microsoft Azure, VMware, OpenStack, et Oracle Cloud.

Créé en 2012, CloudEndure a notamment levé plus de 18 millions de dollars auprès d’investisseurs tels que Dell Technologies Capital, VMware, Mitsui, Infosys et le fonds d’investissement israélien Magma Venture Partners. Les fonds récoltés depuis sa création s’élèvent à environ 20 millions de dollars

Basée à Ramat Gan près de Tel Aviv, la société est dirigée par ses fondateurs : Ofer Gadish (CEO), Gil Shai (directeur financier), Ofir Ehrlich (vice-président en charge de la recherche et du développement) et Leonid Feinberg (vice-président responsable des produits).