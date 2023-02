Cisco va acquérir la start-up Valtix, spécialisée dans la sécurité des réseaux, pour renforcer sa stratégie de sécurité cloud.

Créée il y a cinq ans, Valtix est une jeune pousse située à San Jose, en Californie. Elle est voisine de Cisco et se spécialise dans la sécurité des réseaux multi-clouds de grandes entreprises technologiques telles que AWS, Azure, Google Cloud et Oracle. Cisco fait partie des investisseurs de Valtix depuis ces trois dernières années. Il est prévu que la solution fournie par Valtix « ajoute une couche de visibilité entre les réseaux cloud publics et privés du géant technologique pour simplifier la charge opérationnelle des équipes de sécurité », selon un communiqué.

« Cisco soutient l’engagement de Valtix à simplifier la sécurité des réseaux, en protégeant les charges de travail, quel que soit le cloud dans lequel elles sont créées ou consommées », déclare Raj Chopra, chef de produit sécurité de Cisco, dans un billet de blog. « Grâce au plan de contrôle cloud natif, les clients peuvent appliquer une politique commune et mettre en œuvre des réseaux dans la plupart des environnements de cloud public. »

La plateforme unifiée Cisco Security Cloud, annoncée en juin dernier, est basée sur des normes ouvertes « pour assurer la sécurité dans des environnements hybrides et multi-clouds ». D’après le fournisseur, elle inclut des fonctionnalités de prévention des menaces, de détection et réponse, de remédiation à l’échelle, sans verrouillage, et sera amenée à évoluer avec les années.

Selon les termes de l’accord, l’équipe de Valtix rejoindra l’unité Security Business Group de Cisco sous la direction de Jeetu Patel, directeur général de la sécurité et de la collaboration du groupe.

Il s’agit de la première acquisition de Cisco en cette année 2023. Les deux sociétés n’ont pas divulgué les conditions financières de leur accord. Le géant technologique prévoit de conclure la transaction en ce printemps, c’est-à-dire d’ici la fin du troisième trimestre fiscal de la société.