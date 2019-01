Cisco va investir 70 millions de dollars au cours des trois prochaines années dans le cadre de son soutien à la transformation numérique de la France. C’est ce qu’a fait savoir au Premier ministre, Edouard Philippe, le CEO de l’équipementier, Chuck Robbins, à l’occasion du sommet « Choose France » rassemblant au château de Versailles 150 patrons de grandes entreprises mondiales. Ce montant comprendra des investissements dans l’écosystème des start-ups françaises ainsi que dans le développement des compétences en matière de formation numérique, de sécurité et de recherche et développement. L’équipementier s’engage également à poursuivre son soutien aux régions dans leur transformation numérique. Au Havre, il collabore actuellement avec les autorités portuaires, la communauté urbaine et leurs partenaires dans le cadre du projet « Ville intelligente du port du Havre » qui prévoit notamment la mise en place d’une plateforme intelligente devant permettre le partage de données et l’amélioration de la circulation des marchandises.

Nous sommes fiers d’être un partenaire technologique de confiance du gouvernement français et d’étendre notre soutien aux priorités sociales, économiques et culturelles à long terme du pays », affirme dans un communiqué Chuck Robbins.

Depuis 2015, la firme de San Jose, investit 200 millions de dollars dans la transformation numérique de l’Hexagone. Un Centre d’Innovation et de Recherche de Cisco France a notamment été développé ou 50 ingénieurs de l’équipementier travaillent avec des start-ups et des étudiants sur l’avenir des réseaux, des applications Big Data et de l’intelligence artificielle. L’entreprise s’est par ailleurs associée à la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur pour développer, en partenariat avec les rectorats, une solution numérique destinée à faciliter et à sécuriser l’accès aux lycées. Un projet pilote devrait bientôt être mis à l’essai dans deux établissements. Par ailleurs, la Cisco Networking Academy créée en 2008 revendique la formation plus de 350.000 personnes à l’économie numérique grâce à des cours en ligne et à un réseau de 479 académies implantées dans le pays.