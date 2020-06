Les émeutes qui enflamment les Etats-Unis après la mort de George Floyd ont poussé Cisco à reporter in extremis son événement virtuel Cisco Live qui devait débuter hier 2 mai. A peine 13 heures avant que le CEO Chuck Robbins ne prononce son discours d’ouverture, il a annoncé dans un message vidéo que l’événement aurait lieu plus tard ce mois, rapporte SDXcentral. « À la lumière des événements récents, des troubles qui se produisent aux États-Unis et de certains de vos commentaires, nous pensons que c’est la bonne chose à faire. À l’heure actuelle, les gens aux États-Unis et dans le monde font face à tant de douleur, de frustration et de colère, et beaucoup d’entre nous ont besoin de temps pour réfléchir et guérir », a déclaré le dirigeant. « Chez Cisco, nous avons toujours aspiré à favoriser un environnement de dignité, de respect, d’équité et d’égalité pour tous », a-t-il ajouté.

Chuck Robbins a par ailleurs dénoncé la brutalité policière et le racisme, la qualifiant « de pandémie, non pas nouvelle, mais à laquelle nous devons faire face ». Il a indiqué dans un tweet que la société allait verser 5 millions de dollars à des groupes luttant contre le racisme et la discrimination.

D’autres entreprises du secteur technologique se sont aussi engagées à verser des millions de dollars à des associations luttant pour la justice raciale. C’est notamment le cas d’Intel, de Facebook et de Twitter. Le CEO d’Apple a également dénoncé le racisme. Comme le rappellent nos confrères, certaines de ces géants de l’IT ne sont toutefois pas à l’abri de reproches et ont été critiqués pour discrimination à l’embauche et manque de diversité parmi leurs salariés.

Selon CRN cette fois, 60.000 participants étaient inscrits à Cisco Live.