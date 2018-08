Cisco vient de simplifier son logo partenaire afin de permettre aux fournisseurs de solutions de gagner plus d’argent en mettant en exergue leur partenariat. « La marque Cisco est valorisée 32 milliards de dollars », explique sur le blog de l’entreprise Michelle Chiantera, vice-présidente Global Partner & Commercial Marketing. « De plus, nos recherches démontrent que 40% des clients sont prêts à payer 35% de plus pet quelquefois davantage pour acheter auprès d’un partenaire Cisco. »

Michelle Chiantera estime que la complexité du marché actuel rend la différenciation et la pertinence plus utile que jamais. C’est pourquoi les clients et les partenaires ont demandé de préciser quand une entreprise est avant tout un partenaire Cisco. Ensuite, dans certains les clients souhaitent en savoir un peu plus sur la relation entre la firme de San Jose et son partenaire. C’est pourquoi sous le logo principal peut désormais figurer jusqu’à trois mentions telles que « Partenaire Gold « ou encore « Spécialiste des réseaux ». La taille du logo peut par ailleurs être reconfigurée pour par exemple répondre aux besoins d’une campagne publicitaire ou à l’audience visée par la partenaire. Les partenaires peuvent bien entendu afficher le logo tel quel, sans ajout.

De leur côté, les partenaires cloud, services managés, et solution peuvent désormais identifier leur offre avec la mention « Cisco Powered » ou « Cisco Compatible ».

Dans tous les cas, un logo prêt à l’emploi peut être imprimé directement depuis un outil spécifique mis en ligne sur le portail partenaires.