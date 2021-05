Cisco va acquérir le spécialiste de la cybersécurité Kenna Security, basé à Santa Clara, Californie. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées. La technologie de gestion des vulnérabilités basée sur les risques de Kenna Security permet aux entreprises d’identifier, hiérarchiser et corriger rapidement les cyber-risques. En combinant les informations de pointe sur les menaces de la plateforme Cisco SecureX avec les capacités de gestion des vulnérabilités basées sur l’apprentissage automatique et la science des données, Cisco veut permettre aux entreprises une détection des menaces plus rapide, améliorer la collaboration entre les équipes de sécurité et informatiques et, à terme, réduire la surface d’attaque.

« Le travail hybride est là pour rester, et la complexité croissante de la cybersécurité est le plus grand défi de nos clients. Nous devons radicalement simplifier la sécurité pour garder une longueur d’avance sur l’évolution du paysage des menaces », affirme dans un communiqué Jeetu Patel, vice-président senior et directeur général de Cisco Security and Collaboration. « Notre objectif est d’unifier tous les points de contrôle critiques en une seule plateforme. Avec l’ajout de Kenna Security, nous renforcerons fondamentalement l’expérience de notre plateforme en donnant aux clients la possibilité de hiérarchiser les vulnérabilités en fonction d’une solide méthodologie de risque adaptée à leurs besoins spécifiques. »

« Alors que les acteurs malveillants continuent à faire évoluer leurs méthodes, nous devons permettre aux clients de prévoir, détecter, hiérarchiser et répondre plus facilement que jamais aux menaces de sécurité qui comptent. L’ampleur et l’étendue de Cisco, associées à la maîtrise de Kenna Security en matière d’apprentissage automatique et de science des données, redéfiniront la manière dont l’ensemble du secteur aborde le cyber-risque », ajoute de son côté Karim Toubba, CEO de Kenna Security.

L’acquisition de la société devrait être finalisée au quatrième trimestre de l’exercice 2021 de Cisco.