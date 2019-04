La filiale française de l’éditeur de la base de données NoSQL multimodèles éponyme annonce le recrutement de Christophe Coustaty au poste de directeur des comptes clés (key account director). Ex-responsable des comptes globaux chez Axway, il va ainsi aider au développement de l’offre sur plusieurs verticaux et s’occuper plus particulièrement des secteurs de la santé et de l’énergie où la déréglementation du marché ouvre des opportunités pour l’éditeur. MarkLogic compte sur les quelque quinze années de pratique de Christophe Coustaty sur ces marchés, notamment avec des entreprises telles que Compuware et CA Technologie, pour s’imposer. Âgé de 55 ans, Christophe Coustaty est titulaire d’un master de Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises (MIAGE).