Trois ans après avoir véritablement démarré ses opérations en France, l’éditeur de la base de données NoSQL multimodèles MarkLogic n’y bénéficie pas encore d’une grande visibilité mais enregistre une croissance régulière de son activité. Forte d’une vingtaine de collaborateurs, la filiale française revendique ainsi une croissance de 30% de ses revenus annuels avec un portefeuille de 25 clients en France qui grossit au rythme d’un à deux nouveaux clients par trimestre. L’éditeur recrute ses clients dans le secteur des média mais aussi dans la banque/assurance, l’industrie, le secteur public, les transports… Parmi ses références : le groupe Bayard, Lamie Mutuelle, le groupe Lagardère…

Société américaine de 500 personnes réalisant une centaine de millions de dollars de chiffre d’affaires annuel, MarkLogic se présente comme l’un des leaders des bases de données NoSQL et comme le fournisseur de la base de données NoSQL la plus sécurisée du marché. De fait, il est le seul fournisseur NoSQL reconnu par le Gartner dans son Quadrant magique des systèmes de gestion de bases de données opérationnelles. Dans sa dernière édition (2017), Gartner classe MarkLogic premier du carré des challengers devant InterSystems.

Le système de gestion de bases de données de MarkLogic se caractérise par son caractère multimodèles non relationnel, autrement dit sa capacité à traiter simultanément les données structurées, non structurées, orientées graphe et les documents, comme le rappelle Frédéric Valluet, directeur solution de MarkLogic France. Des caractéristiques qui rendent MarkLogic « parfaitement adapté à l’intégration de silos de données et d’applications », précise Gartner dans son Quadrant magique.

L’intégration de silos de données, c’est précisément le fonds de commerce de MarkLogic, qui met en avant sa capacité à intégrer, harmoniser et sécuriser rapidement de grands volumes de données issues de sources multiples et hétérogènes. « MarkLogic est la meilleure base de données au monde pour l’intégration de données issues de silos » et a vocation à « résoudre des problèmes d’intégration de données complexes », clame l’éditeur sur son site. Des données qui permettent d’alimenter ensuite des applications analytiques et transactionnelles.

L’éditeur vient encore de renforcer cette capacité à intégrer, stocker, harmoniser, analyser et sécuriser les données critiques des entreprises en mettant sur le marché MarkLogic Data Hub Service, une solution clé en main totalement intégrée associant son SGBD, la plateforme technique le supportant et son package Data Hub Framework, qui facilite et accélère la mise en œuvre cette plateforme. Cette plateforme technique tourne actuellement sur AWS et sera prochainement disponible sur Azure. « MarkLogic Data Hub Service tient la promesse des data lakes en simplifiant la gestion des données, leur harmonisation, leur sécurisation, leur exploitation et la mise en service des données tout en garantissant une maintenance et une gouvernance simple dans le contexte des métiers », souligne l’éditeur dans un communiqué.

En France, MarkLogic travaille avec une demi-douzaine de partenaires, principalement de grands intégrateurs systèmes (Sopra, CGI, Atos, Capgemini). Mais il compte aussi de plus petits partenaires, comme la société de conseil parisienne en transformation digitale Astrakhan, qui est à l’origine du projet Lamie Mutuelle.