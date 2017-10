Au 31 août il y avait très exactement 50.030 demandeurs d’emploi dans le secteur informatique (métiers M1801 à M1810), toutes catégories confondues (A,B,C) selon la Dares. C’est 1.560 demandeurs d’emploi de plus que les 48.470 recensés en juillet et 2.880 de plus que les 47.150 comptabilisés en juin. Le seuil des 50.000 a été ainsi franchi pour la première fois.

Les demandeurs d’emploi de catégorie A, c’est-à-dire sans aucune activité, étaient 39.600 fin août, contre 37.520 fin juillet (+2.080) et 36.120 fin juin (+3.480).

Ces chiffres étonnent alors que l’on note une reprise dans le secteur et que beaucoup d’ESN et de startups peinent à recruter. Il faut sans doute y voir une des conséquences de l’évolution des entreprises traditionnelles vers le cloud qui se traduit par des suppressions d’emplois, notamment au sein des équipes exploitation et développement. Espérons que le pic soit atteint et que la décrue se profile rapidement.