Spécialiste de la supervision IT depuis ses débuts en 2005, le français Centreon a fait sa première participation à IT Partners, avec plusieurs annonces phares à destination des acteurs du channel et des services IT, à commencer par la présentation de sa solution Centreon Cloud, basée sur les services d’AWS, qu’il prévoit de lancer au second semestre.

« Nous avons fait un premier virage vers le cloud il y a trois ans en démarrant un modèle de souscription, qui représente désormais 90% de nos ventes. Avec le virage de l’hébergement en mode SaaS, nous faisons un nouveau pas pour que nos clients consomment vraiment le service comme ils le souhaitent », déclare Eryk Markiewicz, directeur marketing de Centreon.

Pour distribuer ses solutions, Centreon s’appuie sur un réseau de 80 partenaires VARs et intégrateurs (notamment Cameo Global, Aviti, Axians, Inetum…), dont il accélère le recrutement en espérant passer la barre des 100 cette année. Le salon était l’occasion de leur présenter les avantages de son programme dédié Centreon On en termes d’opportunités de développement business pour les ESN et d’accompagnement technique.

« Le profil de ces partenaires évolue, nos premiers partenaires étaient des experts de l’open source mais nous avons besoin aujourd’hui d’intégrateurs spécialistes du cloud et de partenaires avec une valeur ajoutée sur la partie métier, notamment sur la partie analytique et reporting », ajoute Marc-Antoine Hostier, Chief Operating Officer de Centreon.

L’autre axe majeur de recrutement des partenaires porte sur les fournisseurs de services managés (MSP), avec un programme est une édition exclusive de la plateforme qui leurs sont dédiés.

Centreon MSP Edition est un package commercial complet, incluant le support qui prend en compte la criticité supplémentaire d’une plateforme de supervision partagée par de nombreux clients et un modèle de tarification sur mesure, conçu pour s’adapter parfaitement à leurs modèles économiques.

Au dernier trimestre Centreon revendique 850 clients corporate et 250 000 utilisateurs open source. 40% de ses revenus viennent de l’indirect, une part que l’éditeur veut continuer de faire progresser. Son effectif a dépassé cette année les 150 employés, dont 90% en France mais l’objectif est de passer à 40% en dehors de la France fin 2025, en se développant en priorité sur le marché européen et nord-américain.