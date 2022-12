CCI France International (CCI FI) est une association privée basée à Levallois-Perret (92). Elle regroupe 125 chambres de commerce et d’industries françaises à l’international, dans 95 pays. Aussi, en tant que tête de réseau, son rôle est de fédérer, rassembler, représenter, coordonner et développer le réseau, au service de 35 000 entreprises françaises et étrangères.

Leur Direction du Digital gère une plateforme dont une usine numérique avec plus de 90 sites Web. Dédiés aux différentes CCI FI, l’ensemble des développements et la maintenance des sites sont assurés par GAYA, depuis près de sept ans. L’agence, créée en 2002, compte parmi ses clients de prestigieuses références, telles que les musées de la Ville de Paris, Saint Gobain Weber, l’ARCEP, le CNC, etc.

Ainsi, GAYA offre à CCI FI un accompagnement global sur sa communication digitale. Celui-ci comprend le conseil stratégique, le design, l’expérience utilisateurs, le développement et la maintenance. De plus, il intègre la réalisation d’interfaces, la production de contenu et les mesures de performance.

La collaboration entre CCI FI et ITS Integra

Suite à une consultation de plusieurs acteurs du marché, CCI FI a retenu ITS Integra. L’objectif de la Direction du Digital était avant tout de bénéficier d’une plateforme de production sécurisée et solide, gérée par une équipe réactive. Un haut niveau d’expertise sur les environnements LAMP et divers composants étaient également un prérequis.

En effet, bien qu’un framework unique a été mis au point, chacune des CCI françaises à l’international dispose d’un site qu’elle peut adapter à ses besoins spécifiques. Ceux-ci sont solidement interfacés à un CRM centralisé.

Enfin, CCI FI souhaitait disposer d’une plateforme fortement sécurisée pour se prémunir au mieux des risques liés aux cybermenaces. ITS Integra a su favorablement répondre à ces exigences. L’infogérant a proposé une protection contre les attaques DDoS et un PRA pour assurer la continuité de service. Par ailleurs, il a également proposé un Bastion pour sécuriser la double administration avec des accès TMA et administrateurs spécifiques. Le déploiement est en cours actuellement, avec une date de mise en production fin août.

Ainsi, ce nouveau projet vient s’ajouter à une longue liste de collaborations entre GAYA et ITS Integra. Leur premier projet commun a vu le jour en 2003 !

« C’est une excellente nouvelle pour nous que CCI FI et ITS Integra aient pu contractualiser, puisque notre propre travail est facilité. En effet, nos équipes respectives se connaissent très bien et savent travailler ensemble dans l’intérêt du client et le respect des délais. Le niveau d’exigence de CCI FI correspond parfaitement à un acteur comme ITS Integra, reconnu pour ses solutions à la fois flexibles et sécurisées. Nous avons l’été devant nous pour garantir une bascule en toute transparence à la rentrée. » Sébastien Priollet, Directeur Général de GAYA