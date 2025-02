Cato Networks, spécialiste de la sécurité du réseau et pionnier du SASE (Secure Access Service Edge), annonce un très bon exercice 2024. Les revenus récurrents annuels (ARR) ont dépassé pour la première fois les 250 millions de dollars, en hausse de 46% sur un an. Pour rappel, la société israélo-américaine s’était félicitée en 2022 d’avoir atteint en seulement 5 ans les 100 millions de dollars de revenus récurrents.

L’influence de la scale-up a progressé avec sa nomination comme l’un des trois leaders du Magic Quadrant 2024 de Gartner pour le SASE unifié. Précédemment positionnée parmi les challengers, elle talonne désormais le géant Palo Alto Networks, qui joue pourtant dans une autre cour avec ses 8 Md$ de chiffre d’affaires sur le dernier exercice.

Avec des offres qui ont fait leur preuve et la maturité grandissante des technologies SASE, Cato Networks se sent désormais en position d’intéresser les grands comptes.

« Notre expansion à plus de 3 000 clients prouve que les entreprises de toutes tailles sont prêtes à se libérer librement de l’infrastructure héritée », commente Shlomo Kramer, le co-fondateur et PDG de Cato Networks (photo) dans un communiqué. « Nous ne prenons pas seulement des parts de marché. Nous redéfinissons la façon dont les organisations se connectent et sécurisent leurs opérations, car l’IA et le cloud transforment le paysage de sécurité. »

Dans la même dynamique, l’éditeur a agrandi la direction de son conseil d’administration durant les 12 derniers mois, notamment en intégrant Eyal Waldman (ancien PDG de Mellanox) et Gili Iohan (ancien directeur financier de Varonis).

La société a par ailleurs inauguré son nouveau siège mondial à Tel Aviv et à un nouveau centre de recherche et développement à Prague.