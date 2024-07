Palo Alto Networks ne trône plus comme seul leader du Quadrant magique du Gartner pour les offres SASE unifié (ou littéralement SASE à fournisseur unique). Pour la seconde édition du rapport, il est rejoint par Cato Networks, qui était précédemment classé parmi les challengers, et par Netskope qui fait son entrée directement dans le carré de tête. Toutefois Gartner positionne Palo Alto toujours loin devant sur l’axe de la capacité d’exécution et premier à égalité avec Cato pour la vision.

Parmi les autres acteurs du Quadrant, Fortinet et Versa Networks sont à nouveau nommés comme challengers. Ils progressent toutefois sur les deux axes et peuvent ainsi espérer rejoindre à leur tour le carré des leaders. Cisco apparait seul dans le carré des visionnaires, Forcepoint étant rétrogradé cette année dans celui des acteurs de niche. Dans ce dernier carré, VMware et Juniper Networks n’ont pas été nommés à nouveau cette année, alors que Cloudflare et HPE font leur entrée.

Les offres SASE unifié sont définies par Gartner comme celles qui proposent des capacités multiples de réseau convergé et de sécurité en tant que service. Elles doivent intégrer une solution SD-WAN, une passerelle Web sécurisée (SWG), des fonctions de sécurisation des accès Cloud (CASB) et de sécurisation des accès aux applications internes pour les utilisateurs distants (ZTNA) et des capacités de pare-feu réseau.

Bien que jeune, l’architecture SASE apparait de plus en plus comme une façon efficace et évolutive pour bloquer les menaces, empêcher tout accès non autorisé aux applications et aux données et de garantir les performances du réseau. Gartner prédit que 65% des achats de SD-WAN feront partie d’une offre SASE unifiée d’ici 2027. Le cabinet table sur une croissance moyenne annuelle de 29% du SASE unifié pour atteindre 25 milliards de dollars en 2027.