L’éditeur Axelor de plateforme ERP open source revient sur trois années de collaboration avec le cabinet de conseil parisien Carbone 4, spécialisé en stratégie bas carbone.

Sa solution est entrée en production chez Carbone 4 en décembre 2019, après 8 mois de phase de migration et test, afin de commencer à gérer les feuilles de temps, les demandes de congés, la facturation client et la gestion des plannings.

« Avant Axelor, on devait tout gérer sous Excel, c’était lourd et complexe. Il fallait aller chercher les informations, pointer les réponses et tout stocker sous Dropbox. Aujourd’hui, les projets sont répertoriés sous Axelor et il n’est plus utile d’éplucher les feuilles de temps en parallèle », explique Louis Truong, responsable MOA en informatique de gestion chez Carbone 4. « Ce n’était plus possible de fonctionner comme ceci, sans y laisser notre professionnalisme. Après notre phase de start-up, il fallait passer à une autre vitesse. Et cela impliquait d’être équipé d’une solution ERP professionnelle et qui soit adaptée pour des montées en charge sans limites. »

Aujourd’hui, après trois ans de mise en oeuvre, 170 personnes environ utilisent l’ERP. Les fonctionnalités de la solution continuent d’évoluer selon les besoins des utilisateur·rice·s, dixit Axelor.

Carbone 4 prévoit d’intégrer dans l’outil une grille des taux journaliers de référence et de coût de revient par profil de consultant·e·s afin de piloter la marge de ses missions.