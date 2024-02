Après deux années fastueuses, Capgemini boucle son exercice 2023 sur une nouvelle performance record. Le ralentissement continu de la croissance se solde toutefois par un repli de 1,3% de ses revenus au quatrième trimestre, alors qu’ils étaient encore en hausse de 10% au premier trimestre et de 16,6% en 2022.

Sur l’ensemble de l’exercice, le géant français des services numériques enregistre un chiffre d’affaires de 22,5 Md€ en hausse de 2,4% sur un an, et de 4,4% à taux de change constants dont 3,9% en organique. Des résultats conformes aux prévisions mais dans le bas de la fourchette de 4% à 7%.

L’ESN est particulièrement pénalisée par la faiblesse des activités en Amérique du Nord, qui représentent 29% du chiffre d’affaires du groupe et dont les revenus sont en recul de 1,3% en 2023. Toutes les autres zones sont en croissance, à commencer par la France (+6,1%), Royaume-Uni et Irlande (+12%), reste de l’Europe (+7,6%) et Asie Pacifique – Amérique Latine (+4,6%).

Au niveau des activités, les services de conseil en Stratégie & Transformation (9% du CA) tirent la croissance avec une hausse de 8,6%. Les services Applications & Technologies (62% du CA) sont en hausse de 4,5% et les services d’Opérations et d’Ingénierie (29% du CA) de 2,8%.

L’évolution du portefeuille vers des services plus créateurs de valeur (Cloud, data, IA, industrie intelligente…) permet à Capgemini d’améliorer sa marge opérationnelle à 13,3% contre 13,2% attendus et son résultat net de 7% à 1,66 Md€. La génération de trésorerie libre s’établit à 1,96 milliard d’euros contre 1,8 milliard d’euros attendu par la société.

Concernant les perspectives 2024, le groupe fait preuve de prudence en raison d’un environnement qu’il estime devoir rester fragile au premier semestre et d’un creux attendu au premier trimestre. Il table sur une croissance du chiffre d’affaires de 0% à +3% à taux de change constant sur le nouvel exercice.

« Nous espérons des rebonds légèrement plus rapides au second semestre », a déclaré Aiman Ezzat, Directeur Général du Groupe Capgemini, qui prévoit une poursuite de l’amélioration de la marge opérationnelle (de 13,3% à 13,6%) et du flux de trésorerie disponible à 1,9 Md€.

La publication a satisfait les investisseurs, l’action Capgemini enregistrant une progression de près de 7% mercredi à la clôture.