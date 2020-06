L’UGAP a attribué à Capgemini un service de cloud externe dédié aux administrations. « Ce marché a pour objectif d’accélérer la transformation et la production de services numériques auprès des ministères, des collectivités territoriales et de l’ensemble de la sphère publique. Ces organisations pourront accéder à une palette d’offres cloud computing externes, proposées par les principaux acteurs sur le marché français, européen et mondial, à des conditions économiques préférentielles », précise l’UGAP dans une note publiée sur Linkedin.

Parmi les prestaires sélectionnés par Capgemini figurent OVH, Scaleway et Outscale mais sans doute aussi des hébergeurs américains dont le nom n’est pas encore connu. Le liste des entreprises sélectionnées sera dévoilée à la fin de ce mois lors de l’ouverture du service.

Comme le précise de son côté le Figaro, l’offre chapeautée et négociée par Capgemini et l’Ugap ne concerne que les données considérées comme non sensibles pour la sécurité nationale ou sur un plan industriel et commercial. Pour les données sensibles, l’Etat aura recours à des clouds dédiés gérés par des prestataires probablement européens sélectionnés selon un strict cahier des charges. Pour les données les plus stratégiques, l’Etat s’appuiera sur un cloud interne qui vraisemblablement ne devrait pas être opérationnel avant l’année prochaine.