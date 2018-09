Après sept années de baisse, le marché mondial des PC connaîtra une légère reprise en 2019. Les livraisons de desktops, d’ordinateurs portables et de deux-en-un progresseront de 0,3%. Bien entendu, toutes les régions du monde ne seront pas logées à la même enseigne. C’est en fait la zone Asie/Pacifique – grâce aux marchés développés tels que l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon et la Corée du Sud et l’essor des industries de services sur les marchés émergents d’Inde, d’Indonésie, des Philippines et de Thaïlande – qui tirera modestement la demande avec une progression de 0,9%, aidée par l’Amérique du Nord en hausse de 0,5%. En revanche, l’Amérique du Sud (-0,4%), la Chine (-0,5%) et surtout l’Europe de l’Ouest (-0,8%) enregistreront une baisse des ventes.

La croissance profitera encore de l’effet Windows 10, qui devrait toutefois s’atténuer fin 2019. « La mise à jour de Windows 10 continuera d’être le principal moteur de la demande du marché professionnel du PC », commente dans un communiqué Alastair Edwards, analyste en chef au cabinet. « Celle-ci sera stimulée par la bonne performance économique et les dépenses commerciales aux Etats-Unis, le plus grand marché au monde, ainsi que par un mouvement mondial de mise à niveau en raison de l’accroissement des problèmes de sécurité informatique accrus. »

L’assouplissement des contraintes d’approvisionnement de l’industrie en composants devrait également favoriser la reprise. « Intel et ses partenaires ont admis qu’un approvisionnement serré en processeurs de 14 nanomètres retarderait les livraisons de composants cette année, tandis que la pénurie de DRAM commencera à s’atténuer vers la fin de 2018. Les effets de ces évolutions se feront sentir l’année prochaine », estime Alastair Edwards.