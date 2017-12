Spécialiste des tests et mesures dans le secteur des télécoms basé à Québec, Exfo indique dans un communiqué avoir acquis hors marché 33,1% du capital d’Astellia, une société rennaise qui développe des solutions d’analyse et de monitoring des réseaux mobiles. La société canadienne annonce dans le document l’ouverture d’une offre publique d’achat visant le solde du capital de l’entreprise bretonne. Le prix proposé est de 10 euros par action, identique à celui offert dans le cadre des acquisitions hors marché. Ce prix représente une prime de 44,7 % par rapport au cours de clôture de l’action Astellia le 30 août 2017 précédant l’annonce de l’acquisition hors marché et de 56,7 % par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des 12 derniers mois. La transaction valorise l’intégralité du capital d’Astellia à environ 25,9 millions d’euros.

Cette offre, approuvée par l’Autorité des marché financiers, l’est aussi par le conseil d’administration et le comité d’entreprise d’Astellia. Elle est ouverte à compter du 15 décembre jusqu’au 23 janvier inclus. Si à l’issue de l’OPA les conditions sont réunies, Exfo va mettre en œuvre une procédure de retrait obligatoire des actions restant en circulation à un prix identique à celui de l’offre. CM-CIC Capital Privé et CM-CIC Investissement, qui possèdent une participation de 8,5 %, se sont engagés à apporter leurs actions.

« Nous sommes totalement convaincus de l’intérêt stratégique et des complémentarités commerciale, de territoire et technologique de ce rapprochement pour ouvrir une nouvelle page de développement dans l’intérêt de nos équipes dans un groupe de dimension mondiale », affirme dans le communiqué le président d’Astellia, Christian Queffelec. « La combinaison de nos bases de clients, de nos technologies et compétences complémentaires ainsi que nos cultures communes permettront le développement de solutions et services innovants dans un marché vaste en évolution rapide, le tout dans le meilleur intérêt de l’ensemble de nos clients, employés et actionnaires », indique de son côté le fondateur et président d’Exfo, Germain Lamonde.

Créée en 2000, Astellia a développé des produits et services pour optimiser chaque maillon de la chaîne de valeur des opérateurs mobiles : Network Operations, Customer Care, Service Operation Center et marketing. La société a notamment développé des solutions d’optimisation automatisée et géolocalisée des réseaux ainsi que d’analytique Big Data. Elle revendique comme clients plus de 120 opérateurs dans le monde parmi lesquels Orange, Bouygues Telecom, Swisscom, Telefonica, Telia ou encore Vodafone.

Basée en France, Astellia est également implantée au Canada, au Liban, au Maroc, en Afrique du Sud, en Espagne ainsi qu’aux États-Unis.