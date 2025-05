Hapag-Lloyd utilisera Camunda pour assurer l’orchestration des processus, augmentant ainsi l’agilité de son activité tout en optimisant l’expérience client

Camunda, leader de l’orchestration et de l’automatisation des processus, a annoncé aujourd’hui son partenariat avec Hapag-Lloyd, l’une des plus grandes compagnies de transport maritime au monde. L’objectif est d’améliorer le logiciel de système d’information sur le fret (FIS) de Hapag-Lloyd, développé en interne, afin de gagner en efficacité et d’améliorer l’expérience client.

FIS est le système ERP central de Hapag-Lloyd. Il prend en charge toutes les fonctions métier opérationnelles pour le transport mondial de porte à porte et couvre ainsi l’intégralité de la chaîne de transport. Camunda remplacera le moteur de workflow développé en interne et sera utilisé pour l’orchestration des processus, y compris les tâches humaines au sein du logiciel FIS et des systèmes environnants.

Grâce à Camunda, l’équipe de Hapag-Lloyd pourra utiliser efficacement le modèle BPMN (Business Process Model and Notation) pour accroître l’agilité de l’entreprise et renforcer la collaboration entre les équipes informatiques et métier. En exploitant l’architecture ouverte de Camunda, Hapag-Lloyd dispose désormais de la flexibilité nécessaire pour automatiser les processus métier à travers plusieurs systèmes, y compris les appels de microservices, où les tâches manuelles sont aujourd’hui nécessaires.

Le groupe IBA, partenaire de Camunda, facilite la mise en œuvre de Camunda dans le cadre de son partenariat de développement à long terme avec Hapag-Lloyd.

Jan Piekuszewski, chef de projet chez Hapag-Lloyd, explique : « Le logiciel FIS de Hapag-Lloyd offre à nos utilisateurs un accès en temps réel aux données clés nécessaires à la gestion des aspects opérationnels de l’activité de transport de conteneurs. Notre équipe a choisi Camunda pour accroître la transparence de nos processus métier et intégrer ceux qui étaient jusque-là exécutés sans support système. Camunda nous permettra d’intégrer notre logiciel FIS de manière transparente avec d’autres systèmes, de réduire l’utilisation des technologies développées en interne et de limiter les coûts d’exploitation. D’un point de vue technique, la version cloud native auto-hébergée de Camunda, que nous exécutons sur AWS, s’intègre très bien dans notre architecture FIS. »

Frederic Meier, vice-président senior des ventes chez Camunda, ajoute : « De plus en plus d’organisations s’appuient sur l’orchestration des processus pour mener à bien les initiatives d’automatisation des processus métier. Nous sommes fiers de nous associer à Hapag-Lloyd pour aider l’entreprise à optimiser son excellence opérationnelle grâce à notre logiciel d’orchestration des processus. Nous avons hâte de collaborer avec l’une des plus grandes compagnies de transport maritime de conteneurs porte-à-porte au monde afin d’améliorer davantage son activité internationale, ainsi que pour améliorer l’efficacité et l’agilité internes. »