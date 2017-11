Après une période de test de six mois auprès des équipes interne et de quelques clients VIP, l’opérateur Bretagne annonce la mise à disposition globale de sa nouvelle offre ShareFile, le service de stockage, de partage et de synchronisation des fichiers de Citrix.

Les fichiers sont stockés au sein du datacenter propriétaire de Bretagne Télécom, localisé à Rennes, et sont répliqués sur d’autres sites de Bretagne Télécom en France afin d’en assurer la pérennité.

« Cette nouvelle fonctionnalité vient répondre à des besoins essentiels présents chez nos clients. Nous avons choisi ShareFile – solution leader sur le marché – et avons rapidement équipé l’ensemble de nos collaborateurs en interne afin de s’assurer qu’il s’agissait bien de la meilleure solution possible. Les tests ont été concluants et nous sommes ravis de mettre ShareFile à disposition de nos clients, tout en leur assurant un hébergement des données sur le sol français », explique dans un communiqué Franck Truet, responsable infrastructure de Bretagne Télécom.

Les clients peuvent accéder à l’ensemble de leurs fichiers, via une interface unique aux couleurs de Bretagne Télécom – et cela qu’ils aient ou non un accès internet (dans ce dernier cas via un mode hors connexion). Une application mobile dédiée leur permet de pouvoir consulter et travailler sur les fichiers depuis des terminaux mobiles. Les fichiers sont bien entendu synchronisés directement entre l’ordinateur local et le bureau virtuel. Enfin, la sécurité est assurée par un cryptage SSL de bout en bout, et par la possibilité de restreindre les accès à certains utilisateurs uniquement.