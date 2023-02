BMC a déposé de manière confidentielle un dossier d’introduction en bourse rapporte Reuters, qui s’appuie sur une source proche du dossier. Acteur historique des logiciels de gestion des services informatiques (ITSM), détenu par le fonds KKR depuis 2019, BMC estime que l’opération pourrait la valoriser entre 14 et 15 milliards de dollars. Elle marquerait un retour sur les marchés, dont BMC était sorti en 2013 suite à sa privatisation par un consortium de fonds. Une introduction en bourse avait déjà été évoquée par Reuters en 2018 et évaluée à 10 milliards de dollars, avant que la société ne soit finalement rachetée par KKR pour 8,5 milliards de dollars.

Une introduction de cette importance marquerait un signal de reprise après une année 2022 presque au point mort sur le front des « IPO ». La dégradation de l’économie, la hausse des taux et la chute des actions technologiques avaient tari le flot de candidats. Mais l’espoir d’une récession moins forte qu’anticipée et un rebond des marchés en début d’année recréent des conditions plus favorables. Selon Reuters, qui s’appuie sur des données de Dealogic, le nombre de dossiers d’introduction déposés la semaine dernière a atteint son niveau le plus élevé depuis 15 mois.